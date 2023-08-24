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11:58, 24 августа 2023Бывший СССР

Молдавия поздравила Украину с Днем независимости с перевернутым флагом

Президент Санду поздравила Украину с Днем независимости с перевернутым флагом

Кадр: Preşedinţia Republicii Moldova

Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне детей, которые держали перевернутые украинские флаги. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, во время поздравления звучала народная песня «Червона калина», считающаяся гимном украинских националистических формирований. Отмечается, что ее исполнил детский хор на фоне администрации молдавского лидера. Помимо украинского флага, дети держали флаги Молдавии и Европейского союза (ЕС).

«Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость — это когда граждане могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят», — высказалась Санду.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Украины с Днем Независимости. По словам главы государства, на протяжении многих веков белорусский и украинский народы «жили в согласии и уважении». Лидер республики отметил, что Белоруссия и Украина выбрали самостоятельные пути развития.

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    Кристина Есикова
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