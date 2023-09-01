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11:48, 1 сентября 2023Среда обитания

В Китае отменили сотни рейсов из-за мощного тайфуна

Reuters: в Гуандуне и Гонконге из-за тайфуна «Саола» отменили сотни рейсов
СюжетУраган во Флориде

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В китайской провинции Гуандун и Гонконге были отменены сотни рейсов из-за приближения тайфуна «Саола», который сформировался к востоку от Филиппин. Об этом сообщает Reuters.

Из-за мощной стихии аэропорты отменили сотни рейсов, в Гуандуне приостановили движение поездов до вечера субботы. Был закрыт мост Гонконг — Чжухай — Макао. А в Гонконге к субботе ожидают повышения уровня воды.

Кроме того, власти приняли решение закрыть школы в Шэньчжэне и Гуанчжоу. Из-за предупреждений об урагане жители стали скупать продукты, в магазинах образовались очереди.

Метеорологи предположили, что тайфун может обрушится на побережье в пятницу вечером или в субботу утром. Ветер при «Саоле» достигает 200 километров в час. Тайфун может оказаться сильнейшим для Гуандуна с 1949 года.

Ранее стало известно, что мощный ураган «Идалия», обрушившийся в конце августа на побережье Флориды, может привести к рекордному экономическому ущербу для США.

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    Нина Ташевская
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