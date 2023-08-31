США предрекли рекордный экономический ущерб от урагана

AccuWeather: ущерб от «Идалии» может обойтись США в рекордные $18-20 млрд

Мощный ураган «Идалия», обрушившийся в конце августа на побережье Флориды, может привести к рекордному экономическому ущербу для США. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на подсчеты аналитиков компании AccuWeather.

Суммарный ущерб от тропического шторма третьей категории по шкале Саффира-Симпсона может составить 18-20 миллиардов долларов. Ни одно из обрушившихся на территорию США стихийных бедствий в этом году еще не приводило к столь значительному урону.

Негативные последствия разрушений отразятся на всей американской страховой отрасли. Шторм образовался в Мексиканском заливе и привел к серьезному ущербу для инфраструктуры в районах, расположенных вблизи западного побережья Флориды.

Наводнения также затронули территории в штатах Джорджия и Северная Каролина. По предварительной оценке швейцарского банка UBS, ущерб от стихийного бедствия уже составил 9,36 миллиарда долларов. Однако в дальнейшем урон может вырасти по мере обнаружения новых разрушений.

В то же время, как отметил старший директор по страховым решениям CoreLogic Том Ларсен, суммарный ущерб от «Идалии» окажется гораздо меньше в сравнении с уроном от прошлогоднего урагана «Ян», который привел к потерям в размере 113 миллиардов долларов. Это объясняется тем, что основной удар от недавнего тропического шторма пришелся на территорию сельского малонаселенного района Флориды, где насчитывалось малое количество застрахованных домов и сооружений.

Ранее сообщалось, что одной из главных причин резкого усиления урагана «Идалия» стала аномально высокая температура поверхностного и глубинного слоев Атлантического океана. К концу августа вода у побережья Флориды прогрелась до 32 градусов Цельсия, что стало предпосылкой для формирования так называемого быстрого тропического шторма, у которого скорость ветра может увеличиваться как минимум на 56 километров в час в течение одного дня. По мере ускорения темпов глобального потепления риски образования более мощных ураганов будут все больше угрожать Мексиканскому заливу.