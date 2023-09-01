Ирина Шейк показала обнаженное тело в прозрачном наряде

Российская модель Ирина Шейк показала обнаженное тело в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлена в отеле среди разбросанных по номеру вещей. На размещенном черно-белом кадре знаменитость позирует перед камерой в прозрачном облегающем платье длины мини, оформленное цветами на плече и поясе. Видно, что звезда решила отказаться от бюстгальтера, но в то же время дополнила свой образ длинными чулками.

Поклонники восхитились внешним видом Шейк, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 200 тысяч лайков. «Красавица наша», «Лучшая!», «Ты выглядишь потрясающе», «Ох, красивая! Смотришь на тебя и такая гордость берет», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее подруга Ирины Шейк показала фанатам свои обнаженные фото. Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл предстала обнаженной, сменив несколько поз.