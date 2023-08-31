Подруга Ирины Шейк показала фанатам свои обнаженные фото

Бывший «ангел» Victoria's Secret, новозеландская и британская модель ирландского происхождения Стелла Максвелл показала фанатам свои откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 33-летняя подруга российской манекенщицы Ирины Шейк предстала обнаженной, сменив несколько поз. Так, в том числе она сидела на корточках боком к камере и прикрывала грудь. Кроме того, знаменитость снялась у стены в полный рост в одних черных трусах, положив руки на голый бюст. При этом Максвелл уложила волосы в гладкий пучок, накрасила губы розовой помадой и дополнила образ золотистыми серьгами.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Естественная красота всегда самая лучшая», «Невероятная», «Богиня», «Великолепная», «Самая прекрасная женщина на земле», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе Ирина Шейк также опубликовала фото топлес. 37-летняя манекенщица разместила серию снимков, где позировала на фоне скал в черных плавках и без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь рукой.