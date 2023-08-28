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09:42, 28 августа 2023Ценности

Ирина Шейк снялась топлес

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенным фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

37-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых снялась на фоне скал в черных плавках и без бюстгальтера, прикрывая обнаженную грудь рукой. Помимо этого, звезда примерила черные кожаные кроссовки и белые высокие носки. Кроме того, знаменитость распустила влажные от воды волосы и отказалась от косметических средств на лице.

Поклонники оценили внешность Шейк в комментариях под постом, который набрал более 359 тысяч лайков. «Голая и в спортивных носках — смотрится отлично», «Как можно быть такой горячей», «Огненная», «Потрясающе», — восхитились они.

В июле Ирина Шейк поделилась фото без бюстгальтера. Манекенщица разместила снимок в сторис, на котором она запечатлена в прозрачном наряде оранжевого цвета. Ее образ был дополнен небольшой сумкой в тон наряду.

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    Екатерина Ештокина
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