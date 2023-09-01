Раскрыто состояние экстренно госпитализированного депутата Госдумы Сокола

Турчак: состояние госпитализированного в Москве депутата Госдумы Сокола тяжелое

Состояние депутата Госдумы Сергея Сокола, которого экстренно госпитализировали в Москве, оценивается как тяжелое. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его цитирует ТАСС.

«Ночью навестил Сергея [Сокола]. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надежных руках», — сказал Турчак.

В пресс-службе «Единой России» уточнили, что врачи госпиталя имени Вишневского диагностировал у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

О госпитализации парламентария стало известно 31 августа, подробностей о его состоянии не приводилось. В июле Сокола госпитализировали с перитонитом. Тогда он опроверг данные о том, что его увезли на скорой из VIP-зала аэропорта — по его словам, в больницу он прибыл после ухудшения состояния самостоятельно вместе с сыном.