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09:27, 1 сентября 2023Россия

Раскрыто состояние экстренно госпитализированного депутата Госдумы Сокола

Турчак: состояние госпитализированного в Москве депутата Госдумы Сокола тяжелое

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Состояние депутата Госдумы Сергея Сокола, которого экстренно госпитализировали в Москве, оценивается как тяжелое. Об этом заявил первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его цитирует ТАСС.

«Ночью навестил Сергея [Сокола]. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления. Медикам госпиталя — большое спасибо, Сергей в надежных руках», — сказал Турчак.

В пресс-службе «Единой России» уточнили, что врачи госпиталя имени Вишневского диагностировал у Сокола венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость.

О госпитализации парламентария стало известно 31 августа, подробностей о его состоянии не приводилось. В июле Сокола госпитализировали с перитонитом. Тогда он опроверг данные о том, что его увезли на скорой из VIP-зала аэропорта — по его словам, в больницу он прибыл после ухудшения состояния самостоятельно вместе с сыном.

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    Анастасия Шейкина
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