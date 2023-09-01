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14:38, 1 сентября 2023Ценности

Россиянам назвали непригодную для стирки в машине вещь

Фото: Unsplash

Директор испытательного центра ТЕСТБЭТ Олег Драницкий назвал непригодную для стирки в машине вещь. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Речь идет о перьевых подушках. «Перо сваляется в комок во время процесса. Если она [подушка] порвется, то забьются все фильтры», — объяснил он, отметив, что после этого почистить устройство будет трудно.

В связи с этим Драницкий посоветовал сдавать подушки в химчистку или упаковывать в специальный мешок, прежде чем положить их в барабан стиральной машины.

В августе блогерша с никнеймом anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. Для этого следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.

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    Мария Винар
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