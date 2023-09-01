Россиянам назвали непригодную для стирки в машине вещь

Директор испытательного центра ТЕСТБЭТ Олег Драницкий назвал непригодную для стирки в машине вещь. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Речь идет о перьевых подушках. «Перо сваляется в комок во время процесса. Если она [подушка] порвется, то забьются все фильтры», — объяснил он, отметив, что после этого почистить устройство будет трудно.

В связи с этим Драницкий посоветовал сдавать подушки в химчистку или упаковывать в специальный мешок, прежде чем положить их в барабан стиральной машины.

В августе блогерша с никнеймом anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. Для этого следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.