Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:49, 29 августа 2023Ценности

Блогерша назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам

Фото: Unsplash

Блогерша Анна (фамилия неизвестна) с никнеймом anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 632 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, чтобы избавить данные постельные принадлежности от загрязнений, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья. Указанный метод поможет придать изделиям мягкость и удалить неприятный запах, отметила эксперт. При этом во избежание повреждений их потребуется помещать в стиральную машину в наволочках или защитных чехлах, установив деликатный режим.

«В идеале подушки следует стирать не менее раза в три-шесть месяцев, чтобы они оставались свежими, без бактерий, грязи, кожного сала и пылевых клещей», — объяснила автор видео. Также она напомнила о необходимости их тщательной сушки.

Ранее в августе глава отдела маркетинга французского ретейлера La Redoute Сара Линк раскрыла правильный способ стирки постельного белья. Она порекомендовала стирать белье в машине отдельно от других вещей и при высокой температуре воды.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Пригожина тайно похоронили в Петербурге. Как прощались с основателем ЧВК «Вагнер»?

    В Крыму задержали напавших на финансовую организацию российских уголовников

    Глава Минобороны Украины потребовал от польской фирмы выполнения обязательств

    54-летняя Эвелина Бледанс показала грудь на видео и возмутила россиян

    Российский депутат с улыбкой скормил живых поросят волкам и попал на видео

    Россиянам раскрыли способы выбрать мужское нижнее белье

    Двух россиян госпитализировали из очага с сибирской язвой

    Стало известно о новой мирной инициативе по кризису в Нигере

    На Украине раскрыли планы по закупке беспилотников

    Врач развеял самые популярные мифы о геморрое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости