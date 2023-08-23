Раскрыт правильный способ стирки постельного белья

Глава маркетинга французского ретейлера La Redoute Сара Линк раскрыла правильный способ стирки постельного белья. Ее комментарий приводит Express.

Специалистка рассказала, что на постельном белье скапливаются множество микробов, омертвевшие клетки кожи и пылевые клещи, поэтому важно регулярно очищать упомянутые изделия — как минимум раз в неделю. Среди прочего она рекомендует стирать белье в машинке отдельно от других вещей. При этом важно выставлять режим, предусматривающий высокую температуру воды.

«Избегайте кондиционеров, поскольку они могут растянуть простыни, пододеяльники и наволочки. По этой же причине следует выставлять обычную, а не интенсивную программу. Так вы продлите жизнь своему белью», — подчеркнула Линк и добавила, что также лучше отдавать предпочтение сушке постельного белья на воздухе.

Ранее в августе врач Крис Таттерсолл назвал главные правила ухода за подушками. В первую очередь эксперт уточнил, что наволочки следует стирать при температуре 40 градусов. Кроме того, очищение подушек зависит от их наполнителя.