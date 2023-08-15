Врач назвал главные правила ухода за подушками

Врач Крис Таттерсолл назвал главные правила ухода за подушками. Соответсвующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь эксперт уточнил, что наволочки следует стирать при температуре 40 градусов. В свою очередь очищение подушек зависит от их наполнителя.

«Как в случае с простынями и одеялами, стирка подушки крайне важна, поскольку в ней накапливаются пылевые клещи. Синтетические, перьевые и пуховые подушки нужно стирать при температуре 60 градусов. Однако шерстяные изделия защищены от бактерий, поэтому они не нуждаются в особом уходе», — рассказал Таттерсолл.

При этом собеседник издания отметил, что упомянутые постельные принадлежности необходимо периодически менять. По его словам, если на ткани появились неприятный запах или желтые пятна, которые не отстирываются, то лучше приобрести новую подушку.

«Проверить ее можно, сложив ее пополам. Если она отпружинивает, ее можно продолжать использовать. Но если предмет остается сложенным, то он утратил свою форму, и пришло время купить новый. Я всегда рекомендую менять подушки каждые один-два года, так как они на удивление быстро изнашиваются, чаще, чем одеяло», — высказался доктор.

В заключение специалист посоветовал пользоваться шерстяными подушками, поскольку они имеют высокую износостойкость и сохраняют прохладу. «Вы также можете надеть на изделие наволочку из натурального хлопка или шерсти, чтобы защитить его от пожелтения», — добавил он.

В мае эксперт по экологически чистой уборке Кэтлин Белл назвала пять главных ошибок при стирке постельного белья. Специалистка рассказала, что простыни необходимо очищать от грязи и накопившихся частиц пота каждую неделю. В то же время эксперт отметила, что при экономии электроэнергии и продлении срока службы изделий можно выставить на стиральной машине температуру в 30 градусов.