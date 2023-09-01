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16:27, 1 сентября 2023Мир

Швеция высказалась против приглашения российского посла Фондом Нобеля

Премьер Швеции высказался против приглашения российского посла Фондом Нобеля

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не поддерживает решение Фонда Нобеля пригласить российского посла на вручение Нобелевской премии 2023 года. Его слова приводит шведская газета Aftonbladet.

Перед этим газета сообщила, что Фонд Нобеля решил пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии российского, белорусского и иранского послов. Это вызвало бурю негодования.

«Фонд Нобеля принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы отвечал за церемонию награждения», — рассказал Кристерссон изданию. Он признался, что пока не принял решение, ехать ли на мероприятие.

Лидер Либеральной партии Йохан Персон заявил, что не поедет на церемонию награждения. Лидер Центристской партии Мухаррем Демирок также отказался от участия.

Ранее власти Швеции обратились к Торгово-промышленной палате страны с просьбой составить карту, показывающую, какие соседние с Россией государства увеличили экспорт из Швеции. Это делается для того, чтобы пресечь возможное нарушение санкционного режима ЕС.

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    Александр Слабиев
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