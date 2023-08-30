В Швеции рассказали о борьбе с попытками обойти санкций против России

Власти Швеции рассказали о борьбе с попытками обойти санкций против России

Правительство Швеции обратилось к Торгово-промышленной палате страны с просьбой составить карту, отображающие то, в какой мере в соседние с Россией государства увеличился экспорт из Швеции с целью пресечь возможное нарушение санкционного режима ЕС против Москвы, сообщил министр развития и внешней торговли Швеции Йохан Форссел. «Лента.ру» изучила текст его заявления.

Сообщение Форссела стало ответом на ранее опубликованное обращение шведского депутаты Аиды Беренджику, которая спрашивала у министра о принимаемых правительством мерах в связи с тем, что ряду государств удается обойти санкции против России удается при помощи экспорта продукции через третьи страны. Она отмечала, что в последнее время существенно увеличился экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа, которые в свою очередь нарастили экспорт в Россию.

«Аида Биринджику спросила меня, считаю ли я статистику увеличения торговли между Казахстаном и Швецией показателем того, что санкции против России обходят, и что делает правительство, чтобы этого избежать. (...) Правительство работает над тем, чтобы донести до наших компаний важность санкций и то, что наши соответствующие органы должны иметь возможность работать устойчиво и эффективно, чтобы гарантировать полное соблюдение законодательства в Швеции и на международном уровне», — говорится в ответе Форселла.

Комментируя статистические данные, он заметил, что увеличение экспорта в соседние с Россией страны может как быть следствием «естественных» причин, так и являться доказательством обхода санкций против Москвы. На основании этих подозрений министр озвучил меру, которая поспособствует изучению контекста ситуации.

Чтобы санкции имели эффект и способствовали ослаблению военного потенциала России, их необходимо соблюдать. Поэтому правительство обратилось к Торгово-промышленной палате с просьбой составить карту увеличения экспорта в соседние с Россией регионы. Создание карты должно быть завершено в ближайшее время, чтобы можно было быстро принять меры Йохан Форссел министр развития и внешней торговли Швеции

В августе стало известно, что Россия нашла лазейку для поставок нефти за рубеж в обход санкций. Сообщалось, что страна продает топливо по цене ниже установленного странами G7 лимита, однако значительно увеличивает стоимость перевозки, тем самым не нарушая санкции и получая более высокие доходы от экспорта.