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12:09, 1 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе задержан начальник отделения ГИБДД за взятку

В Татарстане силовики задержали главу отделения ГИБДД за взятку в 100 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В Татарстане силовики задержали начальника отделения ГИБДД Новошешминского ОМВД Евгения Михайлова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По версии следствия, посредники, которые действовали в интересах компании «Оргспецтранспорт», передали Михайлову 100 тысяч рублей. Ожидалось, что благодаря этой сумме водителей фирмы не будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). «Оргспецтранспорт» занимается перевозкой строительных и дорожных материалов на территории Новошешминского района российского региона. Ее водители много раз нарушали ПДД.

В результате посредник также был задержан, ему уже избрана мера пресечения. Официальной информации по этому делу пока нет.

Ранее в Москве по делу о взятке задержали временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево.

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    Варвара Митина
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