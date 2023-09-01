В российском регионе задержан начальник отделения ГИБДД за взятку

В Татарстане силовики задержали главу отделения ГИБДД за взятку в 100 тыс. руб.

В Татарстане силовики задержали начальника отделения ГИБДД Новошешминского ОМВД Евгения Михайлова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По версии следствия, посредники, которые действовали в интересах компании «Оргспецтранспорт», передали Михайлову 100 тысяч рублей. Ожидалось, что благодаря этой сумме водителей фирмы не будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). «Оргспецтранспорт» занимается перевозкой строительных и дорожных материалов на территории Новошешминского района российского региона. Ее водители много раз нарушали ПДД.

В результате посредник также был задержан, ему уже избрана мера пресечения. Официальной информации по этому делу пока нет.

Ранее в Москве по делу о взятке задержали временно исполняющего обязанности (врио) начальника ОМВД по району Новогиреево.