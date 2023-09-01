Среда обитания
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15:08, 1 сентября 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали бороться с кротами тряпками

Эксперт Коврижных: прогнать кротов с дачи помогут тряпка и ацетон

Фото: ahmad kanbar / Unsplash

Прогнать кротов с загородного участка поможет смоченная ацетоном тряпка. Такой совет по борьбе с вредителями дачникам дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет «БелНовости».

Потребуется найти ветошь среднего размера, на которую вешается обработанная ацетоном ткань. Затем нужно отыскать ходы кротов и поместить в них тряпку. Ацетон можно заменить бензином. По словам эксперта, сильный и неприятный запах заставит кортов практически сразу покинуть участок.

Отмечается, что кроты могут причинить серьезный ущерб посадкам, несмотря на отсутствие интереса к садовым и огородным культурам. Специфика образа жизни этих животных представляет непосредственную угрозу корневой системе всех растений.

Ранее дачникам посоветовали бороться с тлей на участке с помощью бюджетных аптечных средств. Эффективно избавиться от насекомых помогут растворы с содержанием спирта и перекиси водорода, которые собственник может изготовить самостоятельно. Такой жидкостью обрабатываются листья и побеги растений.

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    Александра Качан
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