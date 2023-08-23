Дачникам предложили бороться с тлей с помощью спирта

Агроном Коврижных: бороться с тлей на участке можно с помощью спирта

Владельцам дачных участков предложили бороться с тлей с помощью спирта. Такой совет им дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По мнению эксперта, бюджетные аптечные средства помогают избавиться от вредителей на даче. Так, раствор с содержанием спирта и перекиси водорода эффективен в борьбе с тлей. Для его приготовления Коврижных порекомендовала развести 50 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода в литре воды, а затем добавить туда две столовые ложки спирта. После этого получившееся средство необходимо сразу же использовать для обработки листьев и побегов, при хранении оно утрачивает эффективность.

В августе биолог и агроном Михаил Воробьев посоветовал дачникам бороться с гигантскими испанскими слизнями с помощью пива.

