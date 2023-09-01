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05:42, 1 сентября 2023Россия

Российские дроны поразили два блиндажа с пехотой ВСУ

Российские FPV-дроны «Юг» поразили два блиндажа с пехотой ВСУ у Раздоловки в ДНР

Фото: Unsplash

Начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев заявил, что FPV-дроны ВС России поразили два блиндажа с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Раздоловки в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Астафьев уточнил, что российские дроны поразили два блиндажа с пехотой ВСУ. Кроме того, авиация ВС РФ нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники 28-й отдельной механизированной и 3-й отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе Белой Горы в ДНР.

«Кроме того, штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника противника в районе населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новогородская, Авдеевка и Красногоровка», — заключил он.

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    Марина Совина
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