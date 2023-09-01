Российские FPV-дроны «Юг» поразили два блиндажа с пехотой ВСУ у Раздоловки в ДНР

Начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев заявил, что FPV-дроны ВС России поразили два блиндажа с пехотой Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Раздоловки в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Астафьев уточнил, что российские дроны поразили два блиндажа с пехотой ВСУ. Кроме того, авиация ВС РФ нанесла удары по четырем пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и техники 28-й отдельной механизированной и 3-й отдельной штурмовой бригад ВСУ в районе Белой Горы в ДНР.

«Кроме того, штурмовой и армейской авиацией группировки поражены скопления живой силы и боевая техника противника в районе населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Новогородская, Авдеевка и Красногоровка», — заключил он.