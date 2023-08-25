Минобороны: артиллерия России поразила пункт дислокации ВСУ под Артемовском

Российские артиллеристы группировки «Юг» поразили пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе клещеевки (Артемовский район). Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации и опорному пункту третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ», — подчеркнул он.

Также российские военные уничтожили две БМП противника в Григоровке и Андреевке. Была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа. Кроме того, Астафьев сообщил об уничтожении самоходной артиллерийское установке польского производства Krab.

24 августа сообщалось, что российские бойцы уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.