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05:09, 25 августа 2023Россия

Российские военные поразили пункт дислокации ВСУ под Артемовском

Минобороны: артиллерия России поразила пункт дислокации ВСУ под Артемовском

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские артиллеристы группировки «Юг» поразили пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе клещеевки (Артемовский район). Об этом в интервью РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Артиллерией группировки выполнен огневой налет по пункту временной дислокации и опорному пункту третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ», — подчеркнул он.

Также российские военные уничтожили две БМП противника в Григоровке и Андреевке. Была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке и блиндаж в деревне Победа. Кроме того, Астафьев сообщил об уничтожении самоходной артиллерийское установке польского производства Krab.

24 августа сообщалось, что российские бойцы уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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    Марина Совина
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