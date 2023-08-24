Минобороны заявило об уничтожении 42 украинских беспилотников

Минобороны России отчиталось об уничтожении 42 беспилотников ВСУ за сутки

За сутки российская сторона уничтожила 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Об этом в четверг, 24 августа, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников противника, добавили в военном ведомстве.