Минобороны отчиталось об уничтожении БПЛА в Белгородской области

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника в Белгородской области

Российские войска уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотник удалось сбить средствами противовоздушной обороны. В результате пресеченной атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сбили еще один беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, продолжил глава области, пострадавших и разрушений нет. На данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.