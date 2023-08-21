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17:24, 21 августа 2023Россия

В Белгородской области сбили еще один беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Безлюдовка», — заявил глава области.

По предварительным данным, продолжил губернатор, пострадавших и разрушений нет. На данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее 21 августа Минобороны России отчиталось об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Противник пытался атаковать около 14:30, уточнили в министерстве.

Затем оборонное ведомство сообщило, что еще один беспилотник сбили системы противовоздушной обороны около 16:00 по московскому времени. Уничтоженный над Белгородской областью дрон относился к самолетному типу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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