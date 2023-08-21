В Белгородской области сбили еще один беспилотник
В Белгородской области сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Безлюдовка», — заявил глава области.
По предварительным данным, продолжил губернатор, пострадавших и разрушений нет. На данный момент оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее 21 августа Минобороны России отчиталось об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Противник пытался атаковать около 14:30, уточнили в министерстве.
Затем оборонное ведомство сообщило, что еще один беспилотник сбили системы противовоздушной обороны около 16:00 по московскому времени. Уничтоженный над Белгородской областью дрон относился к самолетному типу.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.