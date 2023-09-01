Полковник Макгрегор: оператор «Киевстар» случайно раскрыл реальные потери ВСУ

Украинский мобильный оператор «Киевстар» случайно озвучил реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

По словам полковника, после произошедшего его правоту признали. «Люди, наконец-то, говорят мне: "Знаете, Макгрегор, вы были правы". Они [украинцы] упомянули то же самое число — 400 тысяч военнослужащих», — рассказал он.

Макгрегор также отметил, что украинская армия потеряла больше солдат, чем американская во Второй мировой войне. При этом, напомнил он, войска США воевали с вермахтом, который к 1944-1945 годам был значительно истощен боями на Восточном фронте и не имел превосходства в воздухе. В заключение офицер предрек скорое завершение украинского конфликта, поскольку он «не может продолжаться долго».

Ранее «Киевстар» случайно опубликовал реальные потери ВСУ в ходе благотворительной акции. Так, в проморолике оператора говорилось, что «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок». Позднее видео было удалено.