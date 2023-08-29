Украинского оператора уличили в случайной публикации реальных потерь ВСУ

Рогов: оператор «Киевстар» признался, что ВСУ потеряли 400 тысяч человек

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уличил украинского мобильного оператора «Киевстар» в случайной публикации реальных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Рогов, «Киевстар» запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагается отправить сообщение со словом «спасибо» на номер погибшего бойца. В прикрепленном к посту промовидео оператора говорится, что «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок».

Отмечается, что в настоящее время видео удалено. «Интересный момент — речь идет об общих потерях или только среди абонентов "Киевстара"?» — задался вопросом Рогов.