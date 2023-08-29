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21:20, 29 августа 2023Бывший СССР

Украинского оператора уличили в случайной публикации реальных потерь ВСУ

Рогов: оператор «Киевстар» признался, что ВСУ потеряли 400 тысяч человек
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уличил украинского мобильного оператора «Киевстар» в случайной публикации реальных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Рогов, «Киевстар» запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагается отправить сообщение со словом «спасибо» на номер погибшего бойца. В прикрепленном к посту промовидео оператора говорится, что «400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок».

Отмечается, что в настоящее время видео удалено. «Интересный момент — речь идет об общих потерях или только среди абонентов "Киевстара"?» — задался вопросом Рогов.

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    Марина Совина
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