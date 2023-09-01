В России ответили на призыв американского генерала изолировать Крым

Депутат Чепа назвал абсурдом призыв генерала США Ходжеса изолировать Крым

Призыв бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса изолировать Крым с целью сделать его бесполезным для российских военного-морского флота и военно-воздушных сил не заслуживает внимания. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Призывы уничтожить Крымский мост, изолировать Крым, "освободить" эти территории — это все полный абсурд, который не заслуживает внимания, на такие изречения даже нет смысла тратить время», — сказал Чепа.

Ранее Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост. Он отметил, что речь идет не о том, чтобы «отбросить русских назад», но о решающем участке местности.

Американский генерал также указал, что главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет стремление перерезать сухопутный коридор на полуостров. Для выполнения этой задачи значительную роль сыграют поставляемые США кассетные боеприпасы, они затруднят движение конвоев, доставляющих оружие и войска.