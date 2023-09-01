Американский генерал призвал изолировать Крым

Генерал США Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост

Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес призвал изолировать Крым, разрушив Крымский мост. Об этом он заявил в интервью Newsweek.

Он отметил, что речь идет не о том, чтобы «отбросить русских назад», но о решающем участке местности.

«Речь идет об изоляции Крыма, а затем о предоставлении достаточного количества оружия дальнего действия, чтобы Крым стал непригоден для российского военно-морского флота и российских Военно-воздушных сил», — уточнил Ходжес. Он добавил, что разрушение Крымского моста полностью изменит правила игры.

Американский генерал также указал, что главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет стремление перерезать сухопутный коридор на полуостров. Для выполнения этой задачи значительную роль сыграют поставляемые США кассетные боеприпасы, они затруднят движение конвоев, доставляющих оружие и войска.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

