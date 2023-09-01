UEC: цены на уран достигли рекордных $58,5 из-за военного переворота в Нигере

В конце августа 2023 года биржевые цены на уран резко подскочили и достигли 16-месячного максимума 58,5 доллара за фунт. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Uranium Exchange Company (UEC).

Резкий прирост обусловлен опасениями трейдеров по поводу последствий военного переворота в Нигере, который является ключевым производителем этого вида топлива. Политический кризис в африканской стране, начавшийся в конце июля 2023 года, может привести к замедлению поставок урана и спровоцировать увеличение спроса на него, считают аналитики.

На фоне заметного повышения глобального интереса к этому виду топлива и усилению роли атомной энергетики в связи с резким сокращением поставок российского трубопроводного газа в Европу акции компании Yellow Cake, занимающейся хранением урана, резко выросли. В месячном выражении котировки увеличились на 8 процентов, а с начала года — на 22 процента. В свою очередь, ценные бумаги фонда Geiger Counter, инвестирующего в компании в сфере добычи и переработки урана, прибавили в стоимости 8 процентов по итогам августа и 20 процентов в сравнении с минимумом, зафиксированным этим летом.

На этом фоне аналитики говорят о «бычьем повороте» на глобальном урановом рынке. «Это обусловлено критической необходимостью сокращения выбросов углекислого газа и растущем геополитическим желанием компаний быть энергетически независимыми», — резюмируют они.

Ранее Bloomberg сообщил о безуспешных попытках властей США отказаться от российского урана. Агентство подчеркнуло, что позиции госкомпании «Росатома» по-прежнему остаются незыблемыми, а корпорация все еще считается крупнейшим мировым поставщиком этого вида топлива. Более того, Россия до сих пор снабжает почти четверть из 92 американских ядерных реакторов, а также десятки других АЭС в Европе и Азии.