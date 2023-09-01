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01:53, 1 сентября 2023Мир

В Финляндии объяснили отказ Запада давать ВСУ современную технику

Финский генерал Товери: Запад поставляет ВСУ старую технику из-за России

Фото: Unsplash

Экс-глава разведки финского генштаба, генерал-майор в отставке Пекка Товери объяснил, почему Запад передает Вооруженным силам Украины (ВСУ) в основном устаревшую технику. Об этом он рассказал в беседе с Ilta-Sanomat.

Товери объяснил отказ Запада давать ВСУ современную технику и уточнил, что страны опасаются, что Россия овладеет этими машинами. Он также прокомментировал данные о захвате переданных ВСУ финских бронетранспортеров Pasi и подчеркнул, что российские эксперты вряд ли найдут в них что-то полезное.

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«Никто не хочет передавать последние версии военных технологий русским. На такой риск идти не стоит. В частности, ключи шифрования, используемые в системах управления, являются конфиденциальной информацией», — отметил военный.

Генерал добавил, что страх России является одной из причин, почему США так и не передали Киеву танки M1 Abrams. Вашингтон ремонтирует машины предыдущих поколений, чтобы заменить новейшие технологии на «чуть устаревшие».

Весной США назвали дату передачи Украине танков Abrams. Министр обороны страны Ллойд Остин уточнил, что это произойдет осенью.

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    Марина Совина
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