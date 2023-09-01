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09:32, 1 сентября 2023Из жизни

Ученые предупредили об угрозе от радиоактивных кабанов

Причиной засилья радиоактивных кабанов в Германии оказались ядерные испытания

Фото: Unsplash

Исследователи предупредили, что на юге Германии обитают дикие кабаны, употребление мяса которых в пищу представляет угрозу из-за высокого уровня радиации. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте American Chemical Society.

Ученые давно выяснили, что в популяции диких кабанов на юге Германии содержится чрезвычайно высокий уровень радиоактивного цезия. Основной причиной засилья опасных животных считалась катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Однако новое исследование, соавтором которого выступил радиохимик из Венского технологического университета Георг Штайнхаузер, показало, что на кабанов влияют и долгосрочные последствия ядерных испытаний. Специалисты пришли к выводу, что мировые ядерные испытания привели к выпадению достаточного количества радиоактивных осадков, чтобы загрязнить кабанов.

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После анализа мяса различных кабанов исследователи выявили высокий уровень цезия-135 — радиоактивного изотопа, который, как правило, образуется при взрыве ядерного оружия. Изотопы в конечном итоге попадают в подземные источники пищи кабанов, которые их аккумулируют. Ученые выяснили, что от 10 до 68 процентов радиации в кабанах вызвано ядерными испытаниями в течение XX века.

Животные стали такими радиоактивными, что их нельзя употреблять в пищу. Из 48 проанализированных образцов мяса около 88 процентов превысили установленные в Германии нормы содержания радиоактивного цезия в продуктах питания.

Ранее сообщалось, что на пляже курортного города Марбелья в Испании ищущие еду кабаны обокрали отдыхающих. Они перелезли через шезлонг и засунули морды в полиэтиленовый пакет из супермаркета, пытаясь найти продукты.

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    Алиса Дмитриева
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