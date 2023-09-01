В МИД России спрогнозировали продолжение отмены русской культуры Западом

Представитель МИД России Захарова: Запад продолжит отмену русской культуры

Запад продолжит отмену русской культуры, пока закончился только первый этап. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она отметила, что «Россия дала миру фантастические произведения искусства, художественной литературы, поэзии». При этом большая часть западного общества уже начала осознавать, что отмена русской культуры — это безумие, поскольку в перспективе оно может коснуться и жителей западных стран. «Ведь в какой-то части света потом скажут, что давайте отменим Шекспира, Сервантеса, а потом и Леонардо да Винчи», — сказала Захарова.

Но это не значит, что кампания по отмене русской культуры завершилась, отметила она. «Это закончился, может быть, только первый нахрапистый этап, я бы назвала его блицкригом в сфере культуры. Но это будет продолжаться», — спрогнозировала представитель МИД.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против запрета выступлений российских артистов. Он отметил, что русская культура — это часть европейской истории.