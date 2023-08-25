Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов в ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с гражданами в Мюнхене высказался против запрета на выступления в стране для артистов из России. Его слова приводит ТАСС.

Шольц отметил, что это не имеет смысла. «Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — подчеркнул он.

Однако политик заявлял, что те, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

Ранее концерт российской и австрийской оперной певицы Анны Нетребко отменили по политическим причинам. Также певица подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления.

