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00:02, 25 августа 2023Мир

Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов в ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц высказался против запрета на выступление российских артистов
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе встречи с гражданами в Мюнхене высказался против запрета на выступления в стране для артистов из России. Его слова приводит ТАСС.

Шольц отметил, что это не имеет смысла. «Русская культура — это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить», — подчеркнул он.

Однако политик заявлял, что те, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

Ранее концерт российской и австрийской оперной певицы Анны Нетребко отменили по политическим причинам. Также певица подала в суд на нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» с требованием выплатить компенсации в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления.

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    Юлия Мискевич
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