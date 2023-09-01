В США рассказали о табу на «трезвый разговор» о завершении конфликта на Украине

NYT: на Западе есть табу на «трезвый разговор» о завершении конфликта на Украине

На Западе есть табу на «трезвый разговор» о завершении конфликта на Украине, несмотря на сложную политическую обстановку. Об этом The New York Times (NYT) заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан.

Он рассказал, что украинское контрнаступление идет весьма медленно, и в этих условиях руководство США начало обвинять украинцев. Поэтому на фоне предоставленного Украине многочисленного вооружения и вселения надежд руководители западных стран чувствуют себя уязвимыми.

«Политическая атмосфера ужесточилась. И в целом все еще существует политическое табу на трезвый разговор о финале», — посетовал Купчан, говоря о возможном завершении конфликта на Украине.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал не рассчитывать на контрнаступление Украины. Он предложил европейским странам не возлагать на украинскую сторону чрезмерных надежд.