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13:38, 1 сентября 2023Мир

В Австрии призвали не рассчитывать на контрнаступление Украины

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не рассчитывать на контрнаступление Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал не рассчитывать на контрнаступление Украины. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы в Европе должны быть осторожны, чтобы не возлагать на украинскую сторону чрезмерных надежд. Всегда было ясно, что это контрнаступление будет трудным. Россияне окопались и построили массивные оборонительные позиции», — сказал он.

По его словам, особую проблему для украинской армии представляет минирование на тысячи квадратных километров. Шалленберг также попросил проявить стратегическое терпение.

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    Виктория Кондратьева
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