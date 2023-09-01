В Австрии призвали не рассчитывать на контрнаступление Украины

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал не рассчитывать на контрнаступление Украины

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал не рассчитывать на контрнаступление Украины. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы в Европе должны быть осторожны, чтобы не возлагать на украинскую сторону чрезмерных надежд. Всегда было ясно, что это контрнаступление будет трудным. Россияне окопались и построили массивные оборонительные позиции», — сказал он.

По его словам, особую проблему для украинской армии представляет минирование на тысячи квадратных километров. Шалленберг также попросил проявить стратегическое терпение.