Польский волонтер Высоцкий: используемая ВСУ техника НАТО горит как спички

Польский волонтер Славомир Высоцкий, который регулярно доставляет Киеву гуманитарную помощь, в интервью Wirtualna Polska указал на ужасное положение, в котором находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, их потери огромны, а переданная им западная техника оказалась не такой хорошей, как ожидалось.

«Весной, в начале лета, они надеялись, что им удастся провести успешное наступление, что они смогут прогнать русских. Однако успехов здесь нет. Месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны», — заявил он.

Высоцкий подчеркнул, что ВСУ потеряли большое количество бойцов, что становится все сложнее скрывать, а поставленная им техника «горит как спички». Волонтер отметил, что российские военные уже научились всему необходимому и уверенно сдерживают контрнаступление украинских солдат, в связи с чем у граждан страны пропадает желание идти на фронт и на призывников все чаще вынуждены устраивать разного рода облавы.

Ранее стало известно, что Киев отказывается принимать во внимание некоторые советы командиров НАТО относительно проведения своего контрнаступления.