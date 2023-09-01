Шойгу назвал условие продления зерновой сделки

Шойгу: Москва продлит зерновую сделку при выполнении обещаний перед Россией

Министр обороны Сергей Шойгу в разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом назвал условие продления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена», — сказал глава ведомства.

По его словам, Москва продлит сделку, если будут выполнены все обещания перед Россией. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты, сыронизировал Шойгу.

Ранее Кремль раскрыл темы встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, политики обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества.