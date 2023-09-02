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01:16, 2 сентября 2023Мир

Адвокат Трампа заявил о своей невиновности по делу о выборах в США

Адвокат Трампа Джулиани заявил о невиновности по делу о вмешательстве в выборы

Фото: Reuters

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил о своей невиновности по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Это следует из судебного документа, передает РИА Новости.

В документе говорится, что Джулиани «отказывается от официального предъявления обвинений, признает себя невиновным по всем пунктам вышеуказанного обвинительного заключения и оставляет за собой право требовать рассмотрения дела судом присяжных».

Ранее сообщалось, что Трамп стал фигурантом уже четырех уголовных дел о выборах 2020 года после того, как офис прокурора по округу Фултон в Джорджии предъявил ему и еще 18 сотрудникам его предвыборного штаба обвинения в незаконных попытках отменить результаты выборов. Политика и членов его штаба обвиняют в сговоре с целью подлога результатов выборов и подстрекательстве чиновников к нарушению присяги. Всем подсудимым также было предъявлено обвинение в рэкете, статья влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

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    Екатерина Подвигина
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