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06:24, 2 сентября 2023Культура

Умерла актриса из сериала «Каменская-2»

Умерла советская и российская актриса Людмила Мелешко

Кадр: фильм «Как я был вундеркиндом»

Советская и российская актриса Людмила Мелешко скончалась 31 августа на 65-м году жизни. Об
этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

В настоящий момент информации о причинах смерти артистки нет. Известно, что последние годы жизни Мелешко провела во Франции.

В 1981 Мелешко году сыграла эпизодическую роль в картине «Половодье», где также были задействованы Наталья Вавилова, Наталья Егорова и Артем Иноземцев. Популярность пришла к актрисе после исполнения роли учительницы музыки в фильме «Как я был вундеркиндом» 1983 года. Также она известна зрителю по таким фильмам и сериалам, как «Культпоход в театр», «Каменская-2» и «Темная ночь».

Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериала «Улицы разбитых фонарей» Беллы Ко. Причиной ухода из жизни стало продолжительное тяжелое заболевание.

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    Екатерина Подвигина
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