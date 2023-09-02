Apple признала популярные модели ноутбуков устаревшими

MacRumors: Apple признала устаревшими MacBook Pro 2015 года выпуска

Корпорация Apple переместила в список устаревших устройства две популярные модели портативных компьютеров. Об этом сообщает издание MacRumors.

В списке оказались 15-дюймовый MacBook Pro, вышедший в 2015 году. Также устаревшим оказался 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro 2017 года выпуска. Компания признает устройства раритетными через пять лет после того, как оно последний раз появлялось в продаже.

В материале говорится, что сотрудники сервисных центров Apple могут отказать в обслуживании и ремонте устаревших девайсов. Однако решение специалистов зависит от наличие запасных частей.

Журналисты подчеркнули, что 15-дюймовый MacBook Pro был одним из самых востребованных компьютеров бренда. Несмотря на то что аппарат был представлен в 2015 году, Apple прекратила его продажу только в 2018-м. Авторы также напомнили, что новая операционная система macOS Sonoma совместима с моделям MacBook Pro 2018 года и новее.

В начале июня компания Apple переместила оригинальный 12-дюймовый MacBook в список раритетных моделей. Также компания прекратила поставлять для него запчасти и оказывать услуги по ремонту.