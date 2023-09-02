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12:34, 2 сентября 2023Интернет и СМИ

В США заявили о неспособности Украины продолжать контрнаступление

AT: Украина не сможет продолжать контрнаступление из-за больших потерь

Фото: Libkos / AP

Журналист из США Стивен Брайен заявил о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать контрнаступление. В колонке для Asia Times (AT) он выразил мнение, что Киеву не поможет даже объявление масштабной мобилизации.

«Появились сообщения, что Украина планирует провести масштабную мобилизацию в сентябре. (...) Скорее всего, это обернется неприятными последствиями для [президента Украины Владимира] Зеленского, поскольку среди тех, кого мобилизуют, будут студенты, работники заводов и мужчины старшего возраста», — написал Брайен.

По его словам, Украина уже задействовала практически все подразделения стратегического резерва и сейчас пополняет ряды ВСУ менее боеспособными подразделениями. Обозреватель считает, что даже если Киев объявит полную мобилизацию в сентябре, то ВСУ не смогут продолжать контрнаступление из-за больших потерь.

Ранее Брайен в другой колонке для AT назвал украинский конфликт самой дорогостоящей операцией США. По мнению журналиста, Америка и ее союзники могут потратить на восстановление Украины 600 миллиардов долларов или больше.

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    Олег Давыдов
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