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13:14, 2 сентября 2023Путешествия

Катер с пассажирами врезался в крейсер «Аврора» и попал на видео

Прогулочный катер врезался в крейсер «Аврора» в Петербурге и попал на видео

Прогулочный катер с пассажирами врезался в крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге. Момент столкновения попал на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Как дела, Санкт-Петербург?».

В пресс-службе Западного военного округа сообщили РИА Новости, что катер прибило волной к судну. В результате инцидента никто не пострадал, крейсер остался без повреждений. Известно, что ЧП произошло в ночь на 2 сентября.

Источник уточняет, что на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые отбуксировали катер. По предварительным данным, поломка его генератора могла стать причиной нештатной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске прогулочный теплоход «Московский-20» врезался в причал, расположенный на территории речного порта. Отмечается, что судно получило повреждения. Одна из пассажирок теплохода рассказала, что во время столкновения в кафе на борту с полок упали продукты, а несколько человек раскидало по палубе.

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    Алина Черненко
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