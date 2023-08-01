Пассажирский теплоход врезался в причал в российском городе

Прогулочный теплоход врезался в причал в Ульяновске

В Ульяновске прогулочный теплоход «Московский-20» врезался в причал, расположенный на территории речного порта. Об этом пишет «Ульяновская правда».

Инцидент произошел в российском городе во вторник, 1 августа. Отмечается, что судно получило повреждения. Тем временем одна из пассажирок теплохода рассказала, что во время столкновения в кафе на борту с полок упали продукты, а несколько человек раскидало по палубе.

Серьезных травм никто из них не получил. При этом одна пассажирка сильно ушибла ногу. В настоящее время транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в июле два пассажирских теплохода, «Георгий Жуков» и «Пушкин», столкнулись в Подмосковье и попали на видео. Уточняется, что одно из судов слишком близко подошло к другому.