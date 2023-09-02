Маск одним словом оценил пост о разрушительной роли Байдена

Илон Маск согласился с утверждением о разрушительной роли Байдена для США

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением о разрушительной роли президента Джо Байдена для США. В социальной сети X (ранее — Twitter) он посвятил этому одно слово.

Под постом американского писателя Макса Шелленберга, который порассуждал о том, что Байден на посту президента разрушает всю легитимность демократической системы Соединенных Штатов, Маск оставил свой комментарий.

«Правда», — отреагировал бизнесмен.

Маск и ранее делал политические заявления. Так ранее он высмеивал преклонный возраст американского лидера, сравнивая того с Хранителем склепа — героем телесериала «Байки из склепа». По мнению миллиардера, Байден мог бы пройти кастинг на эту роль, даже не используя грим.