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05:11, 2 сентября 2023Интернет и СМИ

В США увидели выгоду в расширении БРИКС

NYT: США могут извлечь важный урок из расширения БРИКС

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Политолог Саранг Шидор увидел выгоду в расширении БРИКС. В своей статье для The New York Times он выразил мнение, что США могут извлечь из этого важный урок.

Шидор подчеркивает, что Вашингтон в большинстве своем игнорировал БРИКС более десяти лет. Однако в настоящее время такая позиция кажется несостоятельной, отметил он. В частности, безразличие США сменилось «удивлением и даже тревогой» после того, как БРИКС пригласил к себе страны Глобального Юга.

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    Марина Совина
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