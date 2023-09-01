В США не увидели угрозы в БРИКС

Представитель Белого дома Кирби: США не рассматривают БРИКС как угрозу

США не рассматривают БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР) как угрозу или коалицию стран, выступающую против Америки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы не рассматриваем БРИКС в качестве некой антиамериканской коалиции или враждебной структуры, выступающей против наших интересов в области национальной безопасности», — заявил он.

Кирби отметил, что со многими из членов БРИКС у США есть двусторонние договоры и сохраняются отличные отношения. Поэтому в Белом доме не рассматривают объединение стран как угрозу.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что развитие БРИКС в конечном итоге сломит США. По ее словам, страны организации заключают друг с другом различные торговые соглашения, которые показывают, что их не волнуют санкции Вашингтона.