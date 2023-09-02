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04:41, 2 сентября 2023Россия

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей после попыток атак дронов ВСУ

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Проезд по мосту был временно перекрыт в 00:00 после попыток атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаковать Крымский мост морскими беспилотниками. В военном ведомстве уточнили, что всего было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера — один незадолго до полуночи 1 сентября, еще два брандера были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.

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    Марина Совина
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