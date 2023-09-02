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04:18, 2 сентября 2023Россия

ВСУ попытались атаковать Крымский мост морскими беспилотниками

Минобороны: ВСУ попытались атаковать Крымский мост морскими беспилотниками

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Крымский мост морскими беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что всего было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера — один незадолго до полуночи 1 сентября, еще два брандера были сбиты около 02:00 мск с интервалом в десять минут.

29 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове. Политик добавил, что количество беспилотников, бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

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    Марина Совина
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