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13:41, 2 сентября 2023Россия

Уход учительницы из класса с не говорящими по-русски детьми опровергли

В Волгограде опровергли уход учительницы из класса с не знающими русский детьми

Фото: Unsplash

В Волгограде опровергли информацию об уходе учительницы из класса с не говорящими по-русски детьми. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ №33 не соответствует действительности», — пояснили в пресс-службе. По данным представителя мэрии, у всех классов школы в первый день учебного года прошли торжественные линейки и занятия. Уточняется, что по факту распространения недостоверной информации готовится обращение в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Волгограда классная руководительница отказалась от класса детей мигрантов, в котором никто из учеников почти не знал русский язык. Как отмечал портал V1.ru, их решили объединить в одном классе, несмотря на опасения и возражения родителей.

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    Алина Черненко
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