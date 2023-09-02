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09:03, 2 сентября 2023Россия

В Волгограде учительница ушла из класса с неговорящими по-русски детьми

В Волгограде учительница отказалась от класса с незнающими русский язык детьми

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В Волгограде классная руководительница Ирина Плотникова отказалась от класса детей мигрантов, в котором никто из учеников почти не знал русский язык. Об этом сообщает портал V1.ru.

Уточняется, что не знающих русский язык детей решили объединить в одном классе, несмотря на опасения и возражения родителей. Как отмечает портал, учителя считали, что так дети смогут быстрее получить необходимую базу и лучше влиться в другие классы. В школе допускали, что по результатам успеваемости учеников могли перераспределить в другие классы.

Однако спустя год учительница ушла из класса. Причины такого решения не известны. Директор школы Татьяна Озерова от комментариев отказалась, пишет издание.

О создании уникального класса в школе №33 в поселке Аэропорт сообщалось в 2022 году. Всего в школе было 14 таких детей, и их объединили в одну группу.

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    Марина Совина
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