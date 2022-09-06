В российской школе появился целый класс не говорящих по-русски детей мигрантов

В школе Волгограда появился класс, в котором по-русски говорит только учительница

В школе №33 Волгограда появился класс, в котором русский язык не является родным ни для одного из учеников, все они — дети мигрантов. Об этом сообщает портал V1.ru.

По информации издания, идея открыть специальный класс под литерой «Ж» появилась у администрации, когда перед первым сентября выяснилось, что сразу в нескольких классах есть дети, не знающие русского. Всего в школе было 14 таких детей, и их объединили в одну группу.

«Родители тоже не все говорят по-русски. Приходилось индивидуально им помогать, кто-то приходил с переводчиками», — рассказала заместитель директора школы Елена Елизарова.

Она отметила, что все родители очень заинтересованы в том, чтобы их дети получили образование на русском языке, и об этом говорит даже их подход к формальной стороне обучения. «Все школьники (из класса "Ж" — прим. «Ленты.ру») опрятные, в форме, со школьными принадлежностями», — рассказала Елизарова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить детям мигрантов учиться в государственных российских школах. Прибывшим на работу с семьями в Россию иностранцам он предложил отдавать детей либо в платные образовательные учреждения, либо оставлять их дома.