В Канаде решили взяться за украинскую коррупцию

Посол Цмок: Канада усилит свою роль в антикоррупционных проектах на Украине

Правительство Канады намерено усилить свою роль в борьбе с коррупцией на Украине. Об этом заявила канадский посол в Киеве Наталка Цмок, ее слова передает The Globe and Mail.

В первую очередь Оттава решила взяться за обучение украинских судей и аудиторов. По словам Цмок, украинцы понимают, что борьба с коррупцией очень важна, так как от ее результатов будет зависеть вступление страны в Европейский союз.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что коррупция на Украине снижает эффективность оказываемой ей помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. Заняться проблемой коррупции в украинских военкоматах решил лично президент Украины Владимир Зеленский. В начале августа он уволил всех региональных чиновников, отвечающих за призыв на военную службу. Также он инициировал обыски более чем в 200 призывных пунктах.

В конце августа в Верховную Раду внесли законопроект, приравнивающий коррупцию во время военного положения к государственной измене. Его инициатором стал Зеленский, который также предложил передать коррупционные дела в ведение Службы безопасности Украины (СБУ). По мнению руководителя украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина, эта мера направлена исключительно на защиту верхушки власти.