Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 2 сентября 2023Мир

В Канаде решили взяться за украинскую коррупцию

Посол Цмок: Канада усилит свою роль в антикоррупционных проектах на Украине

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Правительство Канады намерено усилить свою роль в борьбе с коррупцией на Украине. Об этом заявила канадский посол в Киеве Наталка Цмок, ее слова передает The Globe and Mail.

В первую очередь Оттава решила взяться за обучение украинских судей и аудиторов. По словам Цмок, украинцы понимают, что борьба с коррупцией очень важна, так как от ее результатов будет зависеть вступление страны в Европейский союз.

Ранее в госдепартаменте США заявили, что коррупция на Украине снижает эффективность оказываемой ей помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов. Заняться проблемой коррупции в украинских военкоматах решил лично президент Украины Владимир Зеленский. В начале августа он уволил всех региональных чиновников, отвечающих за призыв на военную службу. Также он инициировал обыски более чем в 200 призывных пунктах.

В конце августа в Верховную Раду внесли законопроект, приравнивающий коррупцию во время военного положения к государственной измене. Его инициатором стал Зеленский, который также предложил передать коррупционные дела в ведение Службы безопасности Украины (СБУ). По мнению руководителя украинской общественной организации Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина, эта мера направлена исключительно на защиту верхушки власти.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Ахеджакова прокомментировала свое появление на сцене с украинским флагом

    В Германии заявили о нежелании возвращаться к использованию атомной энергии

    В Канаде решили взяться за украинскую коррупцию

    В российском городе водитель автобуса подрался с пассажирами и попал на видео

    МИД России назвал ООН ареной для нечистоплотных методов работы Запада

    Стало известно о причинах исчезновения рынков с самой знаменитой улицы столицы

    Лавров выступит на Генассамблее ООН

    Черчесов рассказал о главном жизненном принципе

    Германия начала помогать Словакии защищать воздушное пространство

    Стала известна средняя зарплата учителя в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости