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17:57, 1 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский лично занялся проблемой коррупции в военкоматах

Le Figaro: Зеленский лично занялся проблемой коррупции в военкоматах

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лично занялся проблемой коррупции в украинских военкоматах. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

В публикации указывается, что поначалу украинцы, вдохновленные патриотическими чувствами, хотели идти на фронт, однако спустя некоторое время начали предпочитать незаконный выезд из страны службе в Вооруженных силах Украины.

«Президент Зеленский в начале августа публично занялся этой проблемой, уволив всех региональных чиновников, отвечающих за призыв на военную службу. Также были проведены обыски более чем в 200 призывных пунктах. Глава государства осуждает коррупцию в военкоматах, называя ее государственной изменой», — отмечают в публикации Le Figaro.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу.

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    Алевтина Запольская
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