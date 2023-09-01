Le Figaro: Зеленский лично занялся проблемой коррупции в военкоматах

Президент Украины Владимир Зеленский лично занялся проблемой коррупции в украинских военкоматах. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

В публикации указывается, что поначалу украинцы, вдохновленные патриотическими чувствами, хотели идти на фронт, однако спустя некоторое время начали предпочитать незаконный выезд из страны службе в Вооруженных силах Украины.

«Президент Зеленский в начале августа публично занялся этой проблемой, уволив всех региональных чиновников, отвечающих за призыв на военную службу. Также были проведены обыски более чем в 200 призывных пунктах. Глава государства осуждает коррупцию в военкоматах, называя ее государственной изменой», — отмечают в публикации Le Figaro.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу.